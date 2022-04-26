Денис Евсеев вышел во второй круг "Челленджера" в Риме

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанский теннисист Денис Евсеев (345-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира серии "Челленджер" в итальянском Риме, передает NUR.KZ.

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Успешно преодолевший квалификацию Денис в первом круге основной сетки одолел итальянца Алессандро Джаннесси (160-я ракетка мира).

При счете 7:6, 3:2 в пользу Евсеева итальянский теннисист из-за травмы не смог продолжить встречу.

За полтора часа игрового времени казахстанец сделал один эйс, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов.

За выход в четвертьфинал Денис Евсеев встретится с еще одним итальянцем Джанмарко Морони (178-я ракетка мира). Матч запланирован на 27 апреля в 15:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что вчера в первом круге "Челленджера" в Риме выбыл из борьбы Тимофей Скатов. Он уступил британцу Джеку Дрейперу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966924-denis-evseev-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-rime/