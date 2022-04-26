Казахстанская теннисистка Галина Воскобоева впервые стала матерью

Галина Воскобоева. Фото: instagram.com/galinavoskoboeva/

Казахстанская теннисистка Галина Воскобоева на своей странице в Instagram сообщила радостную новость, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Галина Воскобоева в 37 лет впервые стала матерью. "22.04.2022. Мы с Джонатоном впервые стали родителями. Моя мама тоже прибавила в звании", - написала теннисистка в соцсетях, приложив трогательное фото.

Напомним, что Галина Воскобоева родилась в Москве (Россия), но с 2008 года выступает за Казахстан.

Галина полуфиналистка одного турнира "Большого шлема" ("Ролан Гаррос" в 2012 году) в миксте. Также она победительница пяти турниров WTA в парном разряде.

Муж Галины Воскобоевой Джонатон - американец. Познакомились они на турнире WTA в Цинциннати.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966836-kazahstanskaya-tennisistka-galina-voskoboeva-vpervye-stala-materyu/