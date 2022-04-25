Тимофей Скатов проиграл в первом круге "Челленджера" в Риме

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (194-я ракетка мира) не сумел пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в Риме (Италия), передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Тимофей уступил теннисисту из Великобритании Джеку Дрейперу (124-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 2:6, 1:6.

Встреча продлилась час и восемь минут. За это время Скатов не сделал ни одного эйса и реализовал один брейк-поинт из четырех.

За выход в четвертьфинал Джек Дрейпер сыграет с победителем пары Джулио Зеппиери (Италия) - Стефано Наполитано (Италия).

Отметим, что завтра свою встречу на "Челленджере" в Риме проведет казахстанец Денис Евсеев. Его соперником станет итальянец Алессандро Джаннесси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966741-timofey-skatov-proigral-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-rime/