Елена Рыбакина поднялась на 18-е место в рейтинге WTA

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свои позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

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В обновленном списке лучших теннисисток мира Елена Рыбакина поднялась на 18-е место.

Дошедшая до полуфинала на турнире в Стамбуле Юлия Путинцева улучшила свое положение на семь строчек. Теперь она 44-я ракетка мира.

Третья ракетка страны Зарина Дияс потеряла четыре позиции - 116 место. Также ухудшила свое положение Анна Данилина (342 место).

В ТОП-5 произошло одно изменение: испанка Паула Бадоса сместила со второй строчки Барбору Крейчикову из Чехии. Лидирует в рейтинге все также Ига Швентек из Польши.

На четвертом месте находится Арина Соболенко из Беларуси. Пятерку лучших замыкает гречанка Мария Саккари.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966721-elena-rybakina-podnyalas-na-18-e-mesto-v-reytinge-wta/