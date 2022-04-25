Александр Бублик поднялся на одну позицию в рейтинге ATP

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил свою позицию в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщает NUR.KZ.

В обновленном рейтинге лучших теннисистов мира представитель Казахстана Александр Бублик поднялся на одну строчку и теперь занимает 32-е место. Михаил Кукушкин улучшил положение на три отметки — 164-й, Дмитрий Попко стал выше на две позиции — 169-й.

В этом месяце Бублик принимал участие на турнире ATP в Барселоне. Казахстанский теннисист во втором раунде одиночного разряда уступил 73-й ракетки мира Эмилю Руусувуори в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 1:6.

Сильнейшим теннисистом мира остается серб Новак Джокович, за ним в тройке лидеров располагаются представитель России Даниил Медведев и немец Александр Зверев. Эти и другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

Врывайтесь в рейтинг экспрессов онлайн-букмекера №1 по версии "Выбор года" в Казахстане Parimatch. Заряжайте на топовые события, собирайте баллы и разделяйте призовой фонд в 14 000 000 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966630-aleksandr-bublik-podnyalsya-na-odnu-pozitsiyu-v-reytinge-atp/