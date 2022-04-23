Юлия Путинцева проиграла в полуфинале турнира в Стамбуле

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (51-я ракетка мира) не сумела пробиться в финал турнира серии WTA 250 в турецком Стамбуле, передает NUR.KZ.

В полуфинале одиночного разряда россиянка Анастасия Потапова (122-я ракетка мира) победила Юлия Путинцеву. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:2.

На корте теннисистки провели более двух часов. За это время казахстанская спортсменка допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из четырех.

В финале россиянка Анастасия Потапова встретится с победителем пары Вероника Кудерметова (Россия) - Сорана-Михаэла Кырстя (Румыния).

Напомним, что призовой фонд теннисного турнира серии WTA 250 в Стамбуле составляет порядка 240 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966482-yuliya-putintseva-proigrala-v-polufinale-turnira-v-stambule/