Рыбакина проиграла третьей ракетке мира на турнире в Штутгарте

Елена Рыбакина. Фото: Henry Browne/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не сумела выйти в четвертьфинал турнира серии WTA 500 в немецком Штутгарте, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Елена уступила третьей ракетке мира Пауле Бадосе из Испании. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:7.

На корте теннисистки провели два с половиной часа. За это время Рыбакина сделала пять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из шести.

За выход в полуфинал Паула Бадоса сыграет с победителем пары Онс Жабер (Тунис) - Дарья Касаткина (Россия).

Ранее на турнире WTA 250 в Стамбуле (Турция) казахстанка Юлия Путинцева пробилась в четвертьфинал. Другие новости спорта читайте в нашем Telegram-канале @sportnurkz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966216-rybakina-proigrala-tretey-raketke-mira-na-turnire-v-shtutgarte/