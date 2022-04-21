Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле

Юлия Путинцева. Фото: Sebastien Bozon/Icon Sport via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (51-я ракетка мира) пробилась в третий раунд турнира серии WTA 250 в турецком Стамбуле, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Юлия в двух сетах победила Ребекку Петерсон (76-я ракетка мира) из Швеции. Итоговый счет - 6:2, 6:0.

Теннисистки на корте провели 1 час и 15 минут. За это время Путинцева сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-поинтов из 15.

За выход в полуфинал Юлия Путинцева встретится с австралийкой Аной Томлянович (41-я ракетка мира). Матч запланирован на 22 апреля.

Напомним, что призовой фонд теннисного турнира серии WTA 250 в Стамбуле составляет порядка 240 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966213-yuliya-putintseva-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-stambule/