Бублик проиграл в 1/16 финала турнира в Барселоне

Александр Бублик. Фото: David Ramos/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не сумел выйти в третий круг турнира серии АТР 500 в Барселоне (Испания), передает NUR.KZ.

Во втором раунде одиночного разряда Александр уступил теннисисту из Финляндии Эмилю Руусувуори (73-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 1:6.

Встреча продлилась ровно час. За это время Бублик сделал два эйса, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-поинта.

За выход в четвертьфинал Руусувуори сыграет с Каспером Руудом из Норвегии (7-я ракетка мира).

Напомним, что не так давно вышел обновленный рейтинг АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов). В нем Александр Бублик поднялся на три строчки и теперь занимает 33-е место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966046-bublik-proigral-v-116-finala-turnira-v-barselone/