Юлия Путинцева и Зарина Дияс улучшили свои позиции в рейтинге WTA

Юлия Путинцева. Фото: PATRICK HAMILTON/AFP /AFP via Getty Images

Казахстанские спортсменки Юлия Путинцева и Зарина Дияс улучшили свои позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

В обновленном списке лучших теннисисток мира Путинцева и Дияс прибавили по одной строчке: Юлия теперь занимает 51 место, а Зарина - 112.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на прежней позиции - 19.

Также на одну строчку выше поднялась Анна Данилина - 338 место. Жибек Куламбаева потеряла одну позицию (489 место).

В ТОП-3 все осталось без изменений. Лидирует в рейтинге Ига Швентек из Польши. На втором месте находится представительница Чехии Барбора Крейчикова. Тройку лучших замыкает испанка Паула Бадоса.

Напомним, что недавно женская сборная Казахстана по теннису впервые в истории пробилась в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1965605-yuliya-putintseva-i-zarina-diyas-uluchshili-svoi-pozitsii-v-reytinge-wta/