Александр Бублик поднялся на три строчки в рейтинге АТР

Александр Бублик. Фото: David Ramos/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил свои позиции в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), передает NUR.KZ.

В обновленном списке лучших теннисистов мира Бублик поднялся на три строчки. Теперь Александр 33-я ракетка мира.

Вторая ракетка страны Михаил Кукушкин опустился на пять позиций - 167 место. На две строчки выше расположился Дмитрий Попко (171 место).

Также на две позиции поднялся Тимофей Скатов - 191 место. Денис Евсеев потерял две строчки - 347.

В ТОП-5 все осталось без изменений. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович. На втором месте Даниил Медведев из России. Тройку лучших замыкает представитель Германии Александр Зверев.

Испанец Рафаэль Надаль на четвертой строчке, а недавний победитель "Мастерса" в Монте-Карло грек Стефанос Циципас расположился на пятом месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1965603-aleksandr-bublik-podnyalsya-na-tri-strochki-v-reytinge-atr/