Кубок Билли Джин Кинга: Путинцева победила Кербер, Рыбакина одолела Зигемунд

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Нур-Султане завершились первые встречи в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинга между командами Казахстана и Германии, передает NUR.KZ.

В первый игровой день состоялись два одиночных матча: Юлия Путинцева - Анжелика Кербер и Елена Рыбакина - Лаура Зигемунд.

Обе встречи завершились в пользу казахстанских теннисисток. Сперва Юлия Путинцева в трехсетовом матче обыграла экс-первую ракетку мира Анжелику Кербер. Итоговый счет - 3:6, 6:3, 6:2.

Затем Елена Рыбакина уверенно победила Лауру Зигемунд в двух сетах - 6:0, 6:1.

Таким образом, Казахстан после первого игрового дня повел со счетом 2:0 в противостоянии с Германией. Завтра состояться еще два одиночных и один парный матч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1965296-kubok-billi-dzhin-kinga-putintseva-pobedila-kerber-rybakina-odolela-zigemund/