Теннисист Бублик вышел во второй круг "Мастерса" в Монте-Карло

Александр Бублик. Фото: Oscar Del Pozo/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (36-я ракетка мира) удачно стартовал на турнире серии АТР 1000 в Монте-Карло (Монако), передает NUR.KZ.

В первом раунде соревнований Александр обыграл трехкратного победителя турниров Большого шлема Стэна Вавринку из Швейцарии. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:2.

На корте теннисисты провели более двух часов. За это время Бублик сделал 14 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов.

Отметим, что для Стэна это была вторая игра после годичной паузы из-за травмы.

В следующем круге первая ракетка Казахстана сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Буста (19-я ракетка мира). Игра запланирована на 13 апреля в 14:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1964533-tennisist-bublik-vyshel-vo-vtoroy-krug-mastersa-v-monte-karlo/