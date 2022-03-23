Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Майами

Юлия Путинцева. Фото: Sebastien Bozon/Icon Sport via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире WTA в Майами (США), передает NUR.KZ.

В первом круге женского одиночного разряда Юлия победила немку Настасью Мариану-Шнук (243-я ракетка мира). Итоговый счет - 4:6, 6:3, 6:1.

На корте теннисистки провели два часа. За это время Путинцева сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов.

Во втором раунде казахстанская спортсменка встретится с Маркетой Вондрусовой (30-я ракетка мира) из Чехии. Матч пройдет 24 марта в 20:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961807-yuliya-putintseva-vyshla-vo-vtoroy-krug-turnira-v-mayami/