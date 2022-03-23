Михаил Кукушкин пробился в основную сетку турнира в Майами

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин успешно преодолел квалификацию "Мастерса" в Майами, передает NUR.KZ.

В финале квалификации Михаил одолел японского спортсмена Шинтаро Мочизуки (372-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 6:2.

Встреча продлилась почти два часа. За это время Кукушкин сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-поинтов.

Соперником казахстанца в первом круге основной сетки станет нидерландец Ботик Ван де Зандшульп (42-я ракетка мира). Матч запланирован на 24 марта в 20:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961806-mihail-kukushkin-probilsya-v-osnovnuyu-setku-turnira-v-indian-uellse/