Определились финалисты "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Рафаэль Надаль. Фото: twitter.com/AustralianOpen

Стали известны финалисты турнира серии АТР 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

В мужском одиночном разряде за титул сразятся испанец Рафаэль Надаль и американец Тэйлор Фриц.

В полуфинале Рафаэль победил своего соотечественника Карлоса Алькараса (6:4, 4:6, 6:3), а Тэйлор оказался сильнее россиянина Андрея Рублева - 7:5, 6:4.

В мужском парном разряде победу одержали Джон Изнер и Джек Сок. В финале американский дуэт одолел пару Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Роже-Васслен (Франция) со счетом 7:6, 6:3.

В парном разряде у женщин первенствовали китаянки Сюй Ифань и Ян Чжаосюань. В решающем матче они взяли верх над дуэтом Эйжа Мухаммад (США)/Ена Шибахара (Япония) - 7:5, 7:6.

В финале женского одиночного разряда встретятся Ига Швентек из Польши и гречанка Мария Саккари.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961650-opredelilis-finalisty-mastersa-v-indian-uellse/