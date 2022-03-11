Тимофей Скатов проиграл в четвертьфинале "Челленджера" в Италии

Тимофей Скатов. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов не смог пробиться в полуфинал турнира серии "Челленджер" в Розето-дельи-Абруцци (Италия), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Тимофей уступил местному спортсмену Флавио Коболли (177-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 4:6.

На корте теннисисты провели больше двух часов. За это время Скатов реализовал два брейк-поинта из шести возможных.

В полуфинале Флавио Коболли сыграет с португальцем Нуно Боргесом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1960333-timofey-skatov-proigral-v-chetvertfinale-chellendzhera-v-italii/