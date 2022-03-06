Казахстан вышел в финальную стадию Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Команда Казахстана по теннису в третий раз в истории пробилась в финальную стадию Кубка Дэвиса, передает NUR.KZ.

В квалификационном раунде наши теннисисты в Осло победили команду Норвегии со счетом 3:1.

Решающим стала встреча между Александром Бубликом и восьмой ракеткой мира Каспером Руудом. В упорной игре победу одержал казахстанский спортсмен - 6:4, 5:7, 6:4.

Ранее в парном матче Андрей Голубев и Александр Недовесов обыграли норвежский дуэт Симен Братхольм/Виктор Дурасович (7:6, 6:3).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1959586-kazahstan-vyshel-v-finalnuyu-stadiyu-kubka-devisa/