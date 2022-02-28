Даниил Медведев стал первой ракеткой мира

Даниил Медведев. Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере поднялся на первую строчку в рейтинге АТР, передает NUR.KZ.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) 26-летний российский спортсмен сместил с первой позиции серба Новака Джоковича.

Также на одну строчку выше разместился победитель турнира в Акапулько (Мексика) испанец Рафаэль Надаль.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял два места - теперь он 32-й в списке АТР.

Обновленный рейтинг АТР:

1. Даниил Медведев (Россия) - 8,615 очков

2. Новак Джокович (Сербия) - 8,465

3. Александр Зверев (Германия) - 7,515

4. Рафаэль Надаль (Испания) - 6,515

5. Стефанос Циципас (Греция) - 6,445

... 32. Александр Бублик (Казахстан) - 1,416

160. Михаил Кукушкин (Казахстан) - 386

171. Дмитрий Попко (Казахстан) - 351

220. Тимофей Скатов (Казахстан) - 265

344. Денис Евсеев (Казахстан) - 126

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1958394-daniil-medvedev-stal-pervoy-raketkoy-mira/