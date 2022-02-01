Александр Бублик с победы стартовал на турнире в Монпелье

Александр Бублик. Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик вышел во второй круг турнира серии АТР 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

В первом круге казахстанский теннисист обыграл нидерландца Таллона Грикспура (62-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 7:6.

Встреча продлилась час и сорок семь минут. За это время Александр сделал 20 эйсов и допустил 6 двойных ошибок.

За выход в четвертьфинал Бублик сыграет с победителем пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) - Петер Гоевич (Германия).

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам - 300% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1954105-aleksandr-bublik-s-pobedy-startoval-na-turnire-v-monpele/