Финалистка Australian Open-2022 Анна Данилина поднялась в рейтинге WTA

Анна Данилина. Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Финалистка Australian Open-2022 в парном разряде казахстанка Анна Данилина улучшила свои позиции в рейтинге WTA, передает NUR.KZ.

Дошедшая до финала открытого чемпионата Австралии в парном разряде Анна в обновленном рейтинге лучших парных теннисисток мира поднялась на 25-ю строчку. Ранее Данилина занимала 55-е место.

В одиночном разряде свои места сохранили Елена Рыбакина (12-я ракетка мира) и Юлия Путинцева (42-я ракетка мира). Зарина Дияс же опустилась на 118-ю позицию.

Свое лидерство в списке лучших теннисисток мира закрепила чемпионка Australian Open-2022 Эшли Барти. Вторую строчку занимает Арина Соболенко из Беларуси. Впервые в ТОП-3 вошла чешка Барбора Крейчикова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1953914-finalistka-australian-open-2022-anna-danilina-podnyalas-v-reytinge-wta/