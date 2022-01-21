Анна Данилина вышла в 1/8 финала Australian Open в парном разряде

Анна Данилина. Фото: instagram.com/ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина пробилась в 1/8 финала открытого чемпионата Австралии в женском парном разряде, передает NUR.KZ.

Во втором круге соревнований Анна вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей одолели чешскую пару Маркета Вондроусова - Тереза Мартинцова. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

За это время Данилина и Хадда Майя оформили два эйса и допустили три двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Анна и Беатрис сыграют с победителем пары Алена Большова/Ульрикке Эйкери - Мария Боузкова/Луция Градецкая.

Отметим, что в одиночном разряде Australian Open больше не осталось представителей Казахстана.

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам - 300% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1952393-anna-danilina-vyshla-v-18-finala-australian-open-v-parnom-razryade/