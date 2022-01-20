Елена Рыбакина снялась с Australian Open-2022

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла закончить матч второго круга открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана из-за травмы не смогла доиграть матч против китаянки Чжан Шуай (74-я ракетка мира). При счете 4:6, 0:1 в пользу соперницы Рыбакина снялась с игры.

Таким образом, Елена завершила выступление на открытом чемпионате Австралии.

Напомним, что ранее она обыграла соотечественницу Зарину Дияс. Также Рыбакина установила рекорд для казахстанского тенниса.

В следующем раунде Australian Open-2022 Чжан Шуай встретится с Элизой Мертенс из Бельгии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1952134-elena-rybakina-snyalas-s-australian-open-2022/