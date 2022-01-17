Юлия Путинцева завершила выступление в одиночном разряде Australian Open-2022

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела поражение в первом круге открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

В первом раунде казахстанская спортсменка уступила Хармони Тан (107-я ракетка мира) из Франции в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 3:6.

Встреча продлилась час и 20 минут. За это время Юлия Путинцева сделала 2 эйса и реализовала столько же брейк-поинтов.

В следующем круге Хармони Тан сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Напомним, что в мужской сетке Australian Open казахстанец Александр Бублик победил американца Эрнесто Эскобедо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951497-yuliya-putintseva-zavershila-vystuplenie-v-odinochnom-razryade-australian-open-2022/