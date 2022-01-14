Михаил Кукушкин и Тимофей Скатов пробились в основную сетку Australian Open-2022

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Два казахстанских теннисиста успешно преодолели квалификацию открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

Михаил Кукушкин в трехсетовом матче одолел американца Эрнесто Эскобедо. Итоговый счет - 6:4, 5:7, 7:5.

Встреча продлилась почти три часа. За это время казахстанец сделал десять эйсов и допустил одну двойную ошибку.

Тимофей Скатов в двух сетах оказался сильнее португальца Гаштау Элиаша. Матч завершился со счетом 6:4, 7:6. Теннисисты на корте провели час и 44 минуты.

К сожалению, не сумел выйти в основную сетку турнира Дмитрий Попко. Он в напряженной встрече уступил Иржи Лехечке из Чехии - 6:4, 3:6, 3:6.

Напомним, что в первом круге Australian Open-2022 также выступит первая ракетка Казахстана Александр Бублик.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951161-mihail-kukushkin-i-timofey-skatov-probilis-v-osnovnuyu-setku-australian-open-2022/