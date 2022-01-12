Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира в Сиднее

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина из-за травмы левого бедра снялась с турнира серии WTA 500 в Сиднее (Австралия), передает NUR.KZ.

В 1/8 финала Елена должна была сыграть с Каролин Гарсией из Франции. Но из-за травмы Рыбакина решила сняться с турнира и не вышла на матч. Таким образом, Гарсия прошла в четвертьфинал.

Напомним, что вчера в первом круге соревнований первая ракетка Казахстана разгромила чемпионку US Open-2021 британку Эмму Радукану со счетом 6:0, 6:1.

В целом, год для Елены начался успешно. В первом же турнире сезона в Аделаиде Рыбакина дошла до финала, где уступила лучшей теннисистке мира Эшли Барти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1950839-pervaya-raketka-kazahstana-elena-rybakina-snyalas-s-turnira-v-sidnee/