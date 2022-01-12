Три казахстанских теннисиста прошли в финал квалификации Australian Open-2022

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин, Дмитрий Попко и Тимофей Скатов вышли в финал квалификации открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

Во втором круге квалификации Михаил победил нидерландца Робина Хасе со счетом 7:5, 7:6. За выход в основную сетку турнира Кукушкин сыграет с американцем Эрнесто Эскобедо.

Дмитрий Попко в двух сетах одолел австралийца Филипа Секулича. Итоговый счет - 6:4, 6:2. Следующим соперником казахстанца станет Иржи Лехечка из Чехии.

Также в двух сетах завершилась встреча Тимофея Скатова с местным теннисистом Дэйной Суини. Казахстанец одержал победу со счетом 6:4, 6:2. Теперь ему предстоит сразиться с португальцем Гаштау Элиашом.

Отметим, что все финальные матчи квалификации Australian Open-2022 пройдут 14 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1950758-tri-kazahstanskih-tennisista-proshli-v-final-kvalifikatsii-australian-open-2022/