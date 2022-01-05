Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде

Елена Рыбакина. Фото: Henry Browne/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (14-я ракетка мира) пробилась в 1/4 финала турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передает NUR.KZ.

В 1/8 финала соревнований первая ракетка Казахстана победила Марию Боузкову (90-я ракетка мира) из Чехии в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:4.

На корте теннисистки провели час и 36 минут. За это время Елена сделала четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-поинта.

За выход в полуфинал турнира Рыбакина встретится с американкой Шелби Роджерс (40-я ракетка мира). Матч запланирован на 7 января в 06:30 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1949871-elena-rybakina-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-wta-v-adelaide/