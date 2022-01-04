Теннисист Евсеев вышел во второй круг "Челленджера" в Форли

Денис Евсеев. Фото: instagram.com/yevseyevdenis

Казахстанский теннисист Денис Евсеев пробился в 1/8 финала турнира серии "Челленджер" в Форли (Италия), передает NUR.KZ.

В матче первого круга Денис победил представителя Португалии Гонсалу Оливейру в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:4.

На корте теннисисты провели один час и 20 минут. За это время Евсеев сделал пять эйсов и реализовал четыре брейк-поинта.

В следующем круге Денис Евсеев встретится с победителем пары Франческо Форти (Италия) - Саши Кумар Мукунд (Индия).

Напомним, что ранее казахстанец Тимофей Скатов уступил во втором круге "Челленджера" в Австралии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1949734-tennisist-evseev-vyshel-vo-vtoroy-krug-chellendzhera-v-forli/