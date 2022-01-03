Теннисистка Елена Рыбакина с победы стартовала на турнире WTA в Аделаиде

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (14-я ракетка мира) вышла во второй круг турнира серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия), передает NUR.KZ.

Первая ракетка Казахстана в стартовом матче одолела местную теннисистку Сторм Сандерс (133-я ракетка мира). Итоговый счет - 6:4, 1:6, 6:1.

Встреча продлилась два часа. За это время Елена оформила девять эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов.

Напомним, что турнир в Аделаиде проходит с 3 по 9 января. Призовой фонд соревнования составляет 535 тыс. долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1949665-tennisistka-elena-rybakina-s-pobedy-startovala-na-turnire-wta-v-adelaide/