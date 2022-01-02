Теннисист Бейбит Жукаев не сумел выйти в финал турнира ITF в Дохе

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев проиграл в полуфинале одиночного турнира серии ITF в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

В полуфинале соревнований Бейбит уступил теннисисту из Швеции Николаю Мадарашу (393-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 1:6, 3:6.

Также Жукаев потерпел поражение в финале парного разряда. Казахстанец в дуэте с Рэй Хо (Тайвань) уступили французской паре Тео Аррибаж/Лука Санчес со счетом 5:7, 4:6.

Напомним, что в мировом рейтинге 21-летний Бейбит Жукаев занимает 728 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1949608-tennisist-beybit-zhukaev-ne-sumel-vyyti-v-final-turnira-itf-v-dohe/