Теннисист Бейбит Жукаев вышел в полуфинал турнира ITF в Дохе

Бейбит Жукаев. Фото: instagram.com/zhukayev/

Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев пробился в 1/2 финала турнира серии ITF в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале соревнований казахстанец победил представителя Индии Адиля Калянпура в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 6:4.

Теперь в полуфинале Бейбит встретится с Николаем Мадарашом из Швеции. Игра запланирована на 1 января в 18:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что Жукаеву 21 год и он является 728-й ракеткой мира.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1949562-tennisist-beybit-zhukaev-vyshel-v-polufinal-turnira-itf-v-dohe/