Юлия Путинцева рассказала, чем ее привлекло казахстанское гражданство

Юлия Путинцева. Фото : mail.kz

Теннисистка Юлия Путинцева уже девять лет выступает под казахстанским флагом. В 2012 году, будучи топовым игроком на юниорском уровне, она сменила российское гражданство на казахстанское. Спортсменка рассказала, что склонило ее к этому решению, пишет Sports.ru.

- Почему было принято решение о смене гражданства, ведь вы были третьей ракеткой мира по юниорам в составе сборной России?

- В большей степени на тот момент родители решали. Я была несовершеннолетней. 16-17 лет тогда мне было, когда поступило предложение. Но я тоже понимала, что мои родители отдавали последние деньги, чтобы я выступала. Должной помощи в ответ не получали. Из серии капля в море. Чтобы ездить целый год с тренером и спаррингом – это колоссальные деньги и уже стоял выбор уходить в профессионалы, но для этого нужна еще лучше команда, чтобы пробиться из юниорского во взрослый тур. Поступило потрясающее предложение от федерации тенниса Казахстана. Мне предложили все условия для того, чтобы подняться и стать лучше. Кто будет от такого отказываться. Предлагали играть лучше на хороших условиях.

- Вы перешли под флаг Казахстана в 2012 году. Когда в первый раз на вас вышли?

- Если честно переговоры вели мои родители, на тот момент я не принимала в них участие.

- Но с вами обсуждали, что надо менять гражданство?

- Я всегда доверяла решениям моего папы. В финансовых вопросах он намного лучше меня разбирается. Мне папа сказал, что нужно делать. У меня цель была одна – продолжать играть, работать и улучшать свои результаты. Я была готова пойти на все ради результата.

- А как это технически происходило?

- Если честно, я это плохо помню. Все было, как в тумане. Мы прилетели, познакомились. Мы даже в какое-то время тренировались, я там турниры играла. Нас подкупало то, что там отличная база. Хардовые корты. Папа попросил мячи на тренировку, хотя бы пару баночек. Нам сразу же приносят коробку мячей. Попросили корзинку – нам сразу же все принесли. Мы с такими условиями не сталкивались. Это было круто, что есть люди, которым не все равно, и они готовы помочь. Поэтому мы сказали: "Да".

- Никогда не было таких мыслей, что вы выступаете не под флагом своей родной страны?

- Нет. Я очень благодарна федерации тенниса Казахстана, если бы не она, то меня бы сейчас не было в туре и не знаю, как моя карьеры бы сложилась.

- Можно ли подготовиться теннисисту на высоком уровне, живя в Казахстане?

- Это зависит от человека. Многие любят тренироваться в жаре. Во влажном климате или сухом. У каждого по-разному. Я знаю примеры, кто тренируется в холоде перед Австралией и играют здорово, а есть те, кто готовится на улице в жару. Это личное дело каждого. Кому, что больше нравится.

Напомним, Юлия Путинцева приняла казахстанское гражданство в мае 2012 года.

Текущий сезон она на 42-й строчке рейтинга WTA.

Спонсор рубрики «Спорт» — онлайн-букмекер №1 в Казахстане, компания Parimatch. 27 декабря Parimatch подарит квартиру в Алматы. А еще игровые ноутбуки, смартфоны iPhone 13 Pro max, приставки Sony Playstation и другие ценные призы на сумму 50 млн тенге. Спешите: розыгрыш квартиры уже скоро!

Принять участие в акции

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1948292-yuliya-putintseva-rasskazala-chem-ee-privleklo-kazahstanskoe-grazhdanstvo/