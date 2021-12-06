Казахстан вошел в топ-20 стран по уровню развития тенниса

Большой теннис. Фото: ktf.kz

Казахстан увеличил число своих голосов в ITF (Международная федерация тенниса), сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За укрепление роли Казахстана проголосовали представители 155 стран на ежегодном общем собрании Международной федерации тенниса. Казахстану увеличили число голосов до семи. Это третий по значимости из шести уровней.

Всего страны делятся на: 12 голосов (имеют только 5 стран), 9 голосов (14 стран), затем 7 голосов (вместе с Казахстаном - 8 стран). Теперь наша страна по влиянию будет в ITF наравне с такими государствами как: Хорватия, Сербия, Новая Зеландия, Южная Корея и Таиланд.

Таким образом, Казахстан официально вошёл в топ-20 стран мира по общему уровню развития тенниса.

При принятии решения учитывались такие факторы как:

количество занимающихся теннисом людей

количество кортов, которые построены в стране

результаты Национальных сборных, в том числе, выступления игроков на Олимпиаде, в командных соревнованиях Кубка Дэвиса и Билли Джин Кинг.

Напомним, мужская сборная Казахстана уже шесть раз пробивалась в ¼ финала чемпионата мира (Кубок Дэвиса). Женская сборная играет в мировой группе. На Олимпиаде в Токио казахстанцы завоевали рекордные для страны восемь лицензий, а на самих Играх Елена Рыбакина вошла в 4-ку сильнейших. Все эти достижения являются признанием международным сообществом наших заслуг в развитии тенниса.

Новак Джокович с юными казахстанскими теннисистами. Фото: ftk.kz

Казахстанская федерация тенниса приводит следующие достижения в развитии тенниса в стране, начиная с 2007 года:

Более 3000 перспективных детей бесплатно занимаются теннисом, и еще более 30 000 детей и взрослых на постоянной основе посещают теннисные секции во всех городах РК;

Общее количество кортов увеличилось в 6 раз – во всех регионах страны было построено 37 теннисных центров международного уровня;

Увеличившееся число кортов и чёткий контроль над теннисной инфраструктурой привели к существенному снижению цен на аренду кортов – с 50-70 в 2007 г. до 4-12 долларов (в зависимости от региона) в 2021 г.

Было построено 344 корта в 16 регионах страны;

Общее количество квалифицированных национальных тренеров составляет 224 человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1945421-kazahstan-voshel-v-top-20-stran-po-urovnyu-razvitiya-tennisa/