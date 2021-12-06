Российские теннисисты выиграли Кубок Дэвиса

Сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса. Фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Мужcкая сборная России по теннису в финале Кубка Дэвиса обыграла команду Хорватии, сообщает NUR.KZ.

Первое очко в копилку россиян принес Андрей Рублев (№5 рейтинга АТР), который одолел хорвата Борно Гойо (№279 рейтинга АТР) со счетом 2:0 (6:4, 7:6).

Во втором матче Дмитрий Медведев (№2 рейтинга АТР) оказался сильнее Марина Чилича (№30 рейтинга АТР) - 2:0 (7:6, 6:2).

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет. Предыдущего успеха команда достигала в 2006 года. Также российские теннисисты были лучшими в 2002 году. Таким образом, на счету России три Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса — самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979 года — под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Напомним, сборная Казахстана с первого места вышла из группового этапа Кубка Дэвиса, а в 1/4 финала уступила команде Сербии. Сербы в полуфинале оказались слабее хорватов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1945379-rossiyskie-tennisisty-vyigrali-kubok-devisa/