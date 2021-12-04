WTA лишила себя огромных денег, отказавшись от турниров в Китае из-за Шуай Пэн

Теннисный центр в Пекине. Фото: NOEL CELIS/AFP via Getty Images

Турниры в Китае и китайские спонсоры приносили женской теннисной ассоциации (WTA) большие деньги. После отмены турниров в Поднебесной WTA сильно усложнил свое финансовое положение, пишет Sports.ru.

Глава WTA Стив Саймон сделал то, что обещал: отменил все турниры WTA в Китае, пока власти страны как следует не разберутся с обвинениями экс-теннисистки Шуай Пэн в адрес партийного чиновника в сексуальном насилии.

Решение Саймона стало для многих неожиданным. Мало кто верил, что WTA в конфликте действительно пойдет на принцип: организация слишком инвестирована в отношения с Китаем. Там проводится больше десятка турниров, включая два итоговых, один из которых только недавно переехал в Шэньчжэнь и должен был за 10 лет принести женскому туру миллиард долларов.

Миллиард – это много для любой компании, особенно WTA, чьи призовые фонды и так драматично упали из-за пандемии.

"Мы хотели бы продолжить свой бизнес в этом регионе. Мы добились большого успеха, и у нас много друзей и хороших партнеров в регионе. Но, как мы уже говорили, речь идет о принципах, которые мы отстаиваем, и о принципах женщин, столкнувшихся с сексуальным насилием, что превыше всего остального", – сказал Саймон.

Но важно понимать, конечно, и то, что сейчас для WTA самый удобный момент, чтобы сделать такой power move и предстать в выгодном свете: календаря турниров на новый сезон, стартующий через месяц, до сих пор нет, а это скорее всего, значит, что постковидное возвращение тенниса в Китай еще не было согласовано, – получается, Саймон отменил пока что только виртуальные турниры.

"Я продолжу исследовать все возможные способы подобающим образом разрешить эту ситуацию. Если ничего не выйдет – ну значит, мы уйдем из региона окончательно", - заявил глава WTA.

Со стороны Китая начались действия финансового характера против WTA. Китайские партнеры ассоциации – например, видеоплатформа iQIYI, с которой у WTA 10-летний 120-миллионный контракт – уже просят удалять их лого с wtatennis.com;

Под риском срыва находятся и другие контракты. Китайские смартфоны Oppo спонсируют "Ролан Гаррос" и "Уимблдон", а алкогольный напиток Luzhou Laojiao – один из крупнейших партнеров Australian Open.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1945248-wta-lishila-sebya-ogromnyh-deneg-otkazavshis-ot-turnirov-v-kitae-iz-za-shuay-pen/