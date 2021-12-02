Джокович и сборная Сербии с трудом преодолели Казахстан в Кубке Дэвиса

Новак Джокович и Никола Чачич. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Сборная Сербии лишь в заключительном матче парного разряда смогла оформить путевку в полуфинал Кубка Дэвиса, сообщает NUR.KZ.

При счете 1:1 после одиночных встреч на корт вышли пары: Андрей Голубев и Александр Недовесов играли против Николы Чачича и Новака Джоковича. Два сета закончились с зеркальным счётом: 6:2, 2:6. В решающей партии сербы сделали два брейка и вырвали победу. Итог 6:2, 2:6, 6:3.

Эта победа принесла решающее очков в копилку сборной Сербии, которая оформила выход в полуфинал Кубка Дэвиса.

Андрей Голубев и Александр Недовесов. Фото: ktf.kz

«Конечно, было тяжело. Непростой дебют для Кецмановича. Он был очень близок к победе, но нужно отдать должное Кукушкину – он смог победить и ещё раз показал, что сильный и опытный игрок.

В матче против Бублика, с которым я никогда раньше не играл, я смог сделать всё, что задумал. Но были геймы, где у меня стали появляться проблемы на подаче. Бублик хорошо сыграл.

В матче из трёх игр парная встреча очень важна. А мы с Николом играли вместе не так часто в отличии от казахстанцев Голубева и Недовесова. После второго сета мы смогли собраться, нашли в себе энергию благодаря поддержке нашего капитана и команды. После победы испытываем огромное облегчение и ждём полуфинала с Хорватией" - отметил на послематчевой пресс-конференции Новак Джокович.

Напомним, в первом матче Михаил Кукушкин в 3-часовом матче обыграл Миомира Кецмановича. Затем Александр Бублик уступил Новаку Джоковичу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944842-dzhokovich-i-sbornaya-serbii-s-trudom-preodoleli-kazahstan-v-kubke-devisa/