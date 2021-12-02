WTA отменила турниры в Китае из-за ситуации с теннисисткой Пэн Шуай

Глава женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон принял решение об отмене всех турниров на территории Китая, сообщает NUR.KZ со ссылкой на сайт WTA.
Заявление Саймона было опубликовано на сайте.
"Когда 2 ноября 2021 года Пэн Шуай опубликовала обвинение в сексуальном посягательстве высокопоставленного китайского правительственного чиновника, WTA признала, что к посланию Пэн Шуай нужно отнестись серьезно.
Затем сообщение Пэн было удалено из Интернета, а обсуждение этого серьезного вопроса подверглось цензуре в Китае. Китайским официальным лицам была предоставлена возможность прекратить эту цензуру, достоверно доказать, что Пэн свободна и может говорить без вмешательства или запугивания, и провести прозрачное расследование.
К сожалению, руководство Китая не решило этот очень серьезный вопрос каким-либо заслуживающим доверия образом. Хотя теперь мы знаем, где находится Пэн, у меня есть серьезные сомнения в том, что она свободна, в безопасности и не подвергается цензуре, принуждению и запугиванию. WTA повторяет призыв к полному и прозрачному расследованию обвинений Пэн Шуай в сексуальном насилии.
Если влиятельные люди смогут подавить голоса женщин и скрыть обвинения в сексуальном насилии, то основа, на которой была основана WTA, - равенство женщин - потерпит колоссальную неудачу. Я не допущу и не могу допустить, чтобы это случилось с WTA и его игроками.
В результате и при полной поддержке Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров WTA в Китае, включая Гонконг. Я не понимаю, как могу просить наших спортсменов соревноваться там, когда Пэн Шуай не разрешают свободно общаться и, похоже, на нее оказывают давление, чтобы она опровергла ее обвинения в сексуальном насилии", - гласит заявление Саймона.
Напомним, 3 ноября Шуай в китайской соцсети Weibo рассказала о сексуальном насилии со стороны бывшего премьер-министра Китая Чжана Гаоли. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад, после чего они долгое время не виделись. В 2018-м Гаоли пригласил Шуай поиграть с ним в теннис и снова заставил заняться сексом. После этого встречи, которые, по словам теннисистки, случались против ее воли, происходили на протяжении трех лет и закончились совсем недавно. Она подчеркнула, что у нее нет никаких доказательств вины Гаоли в сексуальном насилии.
Вскоре пост Шуай был удален в соцсети Weibo. Кроме того, соцсеть заблокировала возможность публиковать посты с именами теннисистки и политика, а также ее имя перестало появляться при запросе со словом "теннис". Сама Шуйа перестала выходить на связь.
Через несколько дней Пэн Шуай выложила свежие снимки в соцсеть WeChat. Репост фотографий в Twitter сделал журналист китайского национального телеканала CGTN Шэнь Шивэй.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944830-wta-otmenila-turniry-v-kitae-iz-za-situatsii-s-tennisistkoy-pen-shuay/