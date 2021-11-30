Новак Джокович похвалил казахстанских теннисистов

Новая Джокович. Фото: Julian Finney/Getty Images

Первый номер мирового мужского тенниса Новак Джокович дал лестные характеристики казахстанским теннисистам, с которыми команде Сербии предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка Дэвиса, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФТК.

"Ребята выиграли свою группу. Бублик - высокий парень с топовой подачей, мощный. Он отлично бьёт по мячу. У них есть ветеран Кукушкин, он давно в сборной. Однажды мы пять часов играли один матч. И пара у них отличная. Не стоит недооценивать этого соперника. Пока что мы просто радуемся четвертьфиналу. Будем тренироваться и отдыхать», - сказал Джокович.

В первом матче казахстано-сербского противостояния завтра, 1 декабря, на корт выйдут Филип Крайинович и Михаил Кукушкин. Начало встречи запланировано на 21:00 по времени Нур-Султана.

Через два часа силами померяются Новак Джокович и Александр Бублик.

Напомним, сборная Сербии заняла второе место в группе, уступив команде Германии.

Казахстанцы же на групповом этапе стали первыми, опередив команды Швеции и Канады.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944745-novak-dzhokovich-pohvalil-kazahstanskih-tennisistov/