Против Новака Джоковича сыграют казахстанские теннисисты в 1/4 Кубка Дэвиса

Новак Джокович. Фото: Photo by Popperfoto via Getty Images

Стали известен соперник сборной Казахстана по теннису в плей-офф Кубка Дэвиса - им оказалась сборная Сербии во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, сообщает NUR.KZ.

Сборная Сербии заняла в своей группе второе место вслед за Германией. Сербы проиграли немцам со счетом 1:2 и разгромили Австрию 3:0.

Кроме Новака Джоковича, за Сербию в одиночных играх на групповом этапе выступали 29-летний Филип Крайинович (№42 рейтинга АТР) и 31-летний Дуан Лайович (№ 33 рейтинга АТР).

Матчи казахстанских и сербских теннисистов пройдут 1 декабря в Мадриде.

Другие пары 1/4 финала Кубка Дэвиса составили:

Хорватия – Италиея (29 ноября)

Великобритания - Германия (30 ноября)

Россия - Швеция (2 декабря)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944363-protiv-novaka-dzhokovicha-sygrayut-kazahstanskie-tennisisty-v-14-kubka-devisa/