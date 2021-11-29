Против Новака Джоковича сыграют казахстанские теннисисты в 1/4 Кубка Дэвиса

Стали известен соперник сборной Казахстана по теннису в плей-офф Кубка Дэвиса - им оказалась сборная Сербии во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, сообщает NUR.KZ.
Сборная Сербии заняла в своей группе второе место вслед за Германией. Сербы проиграли немцам со счетом 1:2 и разгромили Австрию 3:0.
Кроме Новака Джоковича, за Сербию в одиночных играх на групповом этапе выступали 29-летний Филип Крайинович (№42 рейтинга АТР) и 31-летний Дуан Лайович (№ 33 рейтинга АТР).
Матчи казахстанских и сербских теннисистов пройдут 1 декабря в Мадриде.
Другие пары 1/4 финала Кубка Дэвиса составили:
- Хорватия – Италиея (29 ноября)
- Великобритания - Германия (30 ноября)
- Россия - Швеция (2 декабря)
Спонсор рубрики "Спорт" Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии "Выбор года". Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944363-protiv-novaka-dzhokovicha-sygrayut-kazahstanskie-tennisisty-v-14-kubka-devisa/