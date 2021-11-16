Теннисист Тимофей Скатов успешно стартовал на турнире в Бразилии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел во второй круг турнира серии "Челленджер" в Кампинасе (Бразилия), передает NUR.KZ.

В стартовом раунде соревнований Тимофей победил аргентинца Ренцо Оливо (186-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 7:6.

Встреча продлилась час и 50 минут. За это время Скатов реализовал три брейк-поинта из шести.

Следующим соперником казахстанского теннисиста станет победитель пары Андреа Колларини (Аргентина) - Пабло Куэвас (Уругвай).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1942416-tennisist-timofey-skatov-uspeshno-startoval-na-turnire-v-brazilii/