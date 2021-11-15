Новак Джокович в седьмой раз стал лучшим теннисистом в мире по итогам сезона

Новак Джокович. Фото: btu.org.ua

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу вручили вручили кубок как лучшему теннисисту мира по итогам сезона-2021. Награждение прошло после матча первого тура итогового турнира АТР, пишет Sports.ru.

Для серба титул ракетки №1 по итогам сезона стало 7-м в карьере (2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021 годы). Он установил рекорд мужского тенниса, обойдя Пита Сампраса, который шесть лет подряд становился лучшим с 1993 по 1998 годы.

"Мне было 4 или 5 лет, когда я впервые увидел игру Сампраса на "Уимблдоне". Я попросил ракетку и влюбился в теннис. То, что теперь после Пита этот рекорд принадлежит мне, – это невероятно", - сказал Джокович на вручении.

На данный момент у Новака 20 побед на турнирах "Большого шлема" – этот рекорд он делит с Федерером и Надалем.

А вот по количеству выигранных "Мастерсов" Новак обошел Надаля. У серба в текущем сезоне их стало 37, а у испанца осталось 36.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1942324-novak-dzhokovich-v-sedmoy-raz-stal-luchshim-tennisistom-v-mire-po-itogam-sezona/