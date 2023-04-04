Шесть казахстанцев квалифицировались на чемпионат мира по плаванию-2023

Адильбек Мусин. Фото: olympic.kz

В Талдыкоргане завершился чемпионат Казахстана по плаванию. Турнир являлся отборочным на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в Фукуоке (Япония), сообщает aquatics.kz.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 16 регионов Казахстана. В командном зачете победу одержала команда города Алматы. На втором месте расположились пловцы из Актюбинской области. Третий результат показал Шымкент.

На турнире было установлено пять рекордов страны. Их авторами стали Адильбек Мусин (на 50 и 100 метров баттерфляем), Софья Сподаренко (50 метров баттерфляем), Ксения Игнатова (200 метров на спине) и Диана Тасжанова (1500 метров вольным стилем).

Шестерым казахстанцам удалось квалифицироваться на предстоящий чемпионат мира по водным видам спорта. На мировое первенство пробились Адильбек Мусин, Софья Сподаренко, Аделаида Пчелинцева, Ксения Игнатова, Диана Тасжанова и Максим Скабозцов.

Добавим, что ЧМ пройдет с 14 по 30 июля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/2015438-shest-kazahstantsev-kvalifitsirovalis-na-chempionat-mira-po-plavaniyu-2023/