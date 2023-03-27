Женская сборная Казахстана по водному поло завоевала "золото" чемпионата Азии

Женская сборная Казахстана по водному поло. Фото: instagram.com/aasf_official/

В Сингапуре завершился чемпионат Азии по водному поло. Итогом выступления команд из Казахстана стали две завоеванные медали, среди которых одна является золотой, передает NUR.KZ.

На первом месте завершила турнир женская сборная. Наши спортсменки одержали победы во всех матчах, что и позволило занять итоговое первое место. Вторыми стали спортсменки из Таиланда, а Узбекистан замкнул тройку лучших.

В мужских соревнованиях не было равных сборной Китая. Иран отметился серебряной медалью. Казахстанские ватерполисты финишировали с бронзовыми наградами.

Отметим, что данный турнир являлся отборочным на этап Кубка мира (второй дивизион), который пройдет в мае в Берлине (Германия).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/2014240-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-vodnomu-polo-zavoevala-zoloto-chempionata-azii/