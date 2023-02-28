Чемпионка мира Белла Симс показала фото в купальнике на фоне рассвета

Белла Симс. Фото: instagram.com/arabellagsims/

Обладательница золотой медали чемпионата мира, американская пловчиха Белла Симс на своей странице в Instagram опубликовала фото в розовом купальнике на фоне рассвета, передает NUR.KZ.

"Этим утром",- подписала снимки спортсменка.

Главным достижением в карьере пловчихи является победа на чемпионате мира по водным видам спорта. Он состоялся в 2022 году. Симс в составе сборной США стала первой в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Команде при этом удалось установить рекорд чемпионата.

Белла смогла квалифицироваться на Олимпийские игры -2020, которые состоялись в Токио. Она успешно преодолела национальный отбор и была заявлена на эстафету. К слову, американки в эстафете 4 по 200 метров показали второй результат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/2011179-chempionka-mira-bella-sims-pokazala-foto-v-kupalnike-na-fone-rassveta/