Барбора Симанова опубликовала фото в красном купальнике

Барбора Симанова. Фото: instagram.com/bseemanova/

Представительница сборной Чехии по плаванию Барбора Симанова на своей странице в Instagram поделилась фотографией в красном купальнике на фоне бассейна, передает NUR.KZ.

На свои первые Олимпийские игры Симонова попала в возрасте 16 лет. Причем во время отбора на соревнования она установила рекорд Чехии. В Рио в 2016 году она показала 31 результат. Через год на юниорском чемпионате Европы Барбора отметилась тремя наградами, среди которых одна является золотой.

Успешно она выступила и на юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе. Чешская пловчиха записала в свой актив три награда. Причем дважды она поднялась на первую ступень пьедестала. В 2021 году Симанова выиграла чемпионат Европы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/2009031-barbora-simanova-opublikovala-foto-v-krasnom-kupalnike/