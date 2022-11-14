Казахстан завоевал две медали на чемпионате Азии по водному поло

Сборная Казахстана по водному поло. Фото: olympic.kz

Казахстанские спортсмены завершили выступление на чемпионате Азии по водному поло, который прошел в Таиланде, с двумя медалями, передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

Мужская и женская сборные приняли участие в матчах за третье место. Они прошли сегодня, 14 ноября.

В женских соревнованиях Казахстан сыграл с Таиландом. Нашим спортсменкам удалось добиться крупной победы со счетом 14:5.

У мужчин бронзовую медаль разыграли казахстанские ватерполисты и сборная Ирана. Решающая игра завершилась победой Казахстана - 8:5.

Таким образом, наши сборные завершили ЧМ с двумя бронзовыми наградами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1997118-kazahstan-zavoeval-dve-medali-na-chempionate-azii-po-vodnomu-polo/