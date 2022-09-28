Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова побывала на концерте группы Rammstein

Юлия Ефимовой с подругой. Фото: instagram.com/pryanya93/

Обладательница трех олимпийских медалей, шестикратная чемпионка мира по плаванию из России Юлия Ефимова на своей странице в Instagram поделилась кадрами с концерта немецкой рок-группы Rammstein, передает NUR.KZ.

Титулованная спортсменка посетила выступление музыкантов, состоявшееся в Лос-Анджелесе (США).

"Список желаний:

- Олимпийское "золото"...

- Концерт группы Rammstein (выполнено).

И это было что-то не из этой Вселенной",- подписала пост Ефимова.

Юлия Ефимова 17 раз поднималась на пьедестал чемпионата мира по плаванию. Шесть раз она становилась победительницей турнира. Также в ее активе семь серебряных и четыре бронзовых медалей.

На Олимпиаде-2012 в Лондоне Ефимова финишировала третьей. Через четыре года в Рио она дважды завоевала серебряную медаль.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1990058-shestikratnaya-chempionka-mira-po-plavaniyu-yuliya-efimova-pobyvala-na-kontserte-gruppy-rammstein/