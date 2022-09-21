Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин завершил спортивную карьеру

Дмитрий Баландин. Фото: olympic.kz

Чемпион Олимпиады-2016 по плаванию Дмитрий Баландин завершил спортивную карьеру. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК.

Накануне олимпийский чемпион Дмитрий Баландин и главный тренер национальной сборной Казахстана по плаванию Илья Гусаков встретились с главой комитета Саматом Ергалиевым. Собеседники обсудили текущее состояние и ход развития водных видов спорта и поделились дальнейшими планами.

Так, в комитете напомнили, что Баландин официально завершил спортивную карьеру и теперь занимается тренерской деятельностью.

По словам Ергалиева, он уверен, что под руководством Баландина в Казахстане появится множество чемпионов.

"Спортсмены, покорившие Олимпиаду, должны и дальше вносить вклад в развитие спорта страны, а не отдаляться от данного направления. Считаю, что твое желание стать тренером показывает, насколько тебе важен казахстанский спорт. Мы со своей стороны готовы оказать тебе поддержку", - отметил председатель комитета.

Напомним, Дмитрий Баландин - трехкратный чемпион Азиатских игр. Пловец выиграл в трех дисциплинах — брасс 50, 100 и 200 метров.

В 2016 году завоевал золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Дмитрий стал первым в истории представителем Казахстана в плавании, кому это удалось.

10 сентября Баландин сыграл свадьбу с мастером спорта по артистическому плаванию Кристиной Таныбаевой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1988804-olimpiyskiy-chempion-dmitriy-balandin-zavershil-sportivnuyu-kareru/