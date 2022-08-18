Пловец Адильбек Мусин стал двукратным победителем Игр исламской солидарности

Адильбек Мусин. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Представитель команды Казахстана по плаванию Адильбек Мусин завоевал вторую золотую медаль на Играх исламской солидарности, которые в эти дни проходят в Конье (Турция), передает NUR.KZ.

Свой первый финал Мусин выиграл на дистанции 100 метров баттерфляем. Он финишировал со временем 53.20 секунды, опередив Умита Гюреша (Турция) и Эльдорбека Усмонова (Узбекистан).

На дистанции вдвое короче казахстанский пловец также отобрался в финальный заплыв. Мусин проплыл за 23.50. Данный результат принес ему вторую золотую медаль Исламиады. Вторым на финише был Валид Абдулразак (Кувей), третьим - Умит Гюреш (Турция).

Стоит отметить, что также в активе спортсмена есть и бронзовая награда. Ее Мусин завоевал в составе мужской команды Казахстана в эстафете 4 по 100 метров (комплексное плавание). Вместе с ним страну в этом виде программы представили Айбек Камзенов, Александр Варакин и Егор Попов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/swimming/1983742-plovets-adilbek-musin-stal-dvukratnym-pobeditelem-igr-islamskoy-solidarnosti/